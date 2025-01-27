遣返移民風波｜特朗普稱徵50%關稅制裁　哥倫比亞矢言以牙還牙

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台不足一星期，其大規模驅逐無證移民的行動，加劇了拉丁美洲的不滿。路透社1月26日引述一名美國官員稱，由於哥倫比亞26日拒絕兩架美國軍機降落，以遣返在美國捕獲的哥倫比亞移民。報道指出，墨西哥上周也曾拒絕載移民的美國軍機降落。



特朗普隨後宣布，哥倫比亞的做法已危及美國國家安全，將對哥倫比亞全面實施緊急財政、銀行和金融制裁。美國將先對所有自哥倫比亞入口的商品徵收25%的緊急關稅，並將在一周內將提高到50%。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）其後反擊，稱也要對從美國進口的商品徵收50%關稅。



圖為2025年1月22日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）訪問海地及發表講話。（Reuters）

對於美國以軍機遣返移民做法，倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）譴責美方做法，認為美國把移民視為罪犯。佩特羅表示，哥倫比亞歡迎被驅逐的移民乘坐民航客機回國，並表示他們應該受到尊重和尊嚴對待。他又稱，哥倫比亞也有15,660名美國人沒有合法居留身份。

在哥倫比亞拒絕美軍機降落後，特朗普宣布將以制裁反擊，除將實施制裁，美國並將對哥國政府官員實施旅行禁令和撤銷簽證。此外，他還將指示加強對哥倫比亞國民和貨物的邊境檢查，揚言：「這些措施只是一個開始。」

白宮表示，特朗普以哥倫比亞為例告訴世界，如果他們拒絕接受驅逐航班，會發生甚麼結果。 美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則發聲明表示，美國「不再受欺騙或被利用」，並指佩特羅原已向航班批出授權，但在飛機飛行過程中卻取消批准。

圖為2025年1月25日，遭美國驅逐出境的巴西移民，被送返巴西貝洛奧里藏特（Belo Horizo​​nte）， 落機後與家人擁抱。（Reuters）

商業包機遣返巴西移民 上手銬被指侮辱

巴西外交部25日晚間也曾發聲明，譴責美方利用民航包機驅逐該國移民時，對移民施加手銬的做法侮辱。根據當地媒體報道，飛機抵步後，有部份人稱飛行期間受到虐待。

該架飛機載有88名巴西人、16名美國安全人員和8名機組人員，25日飛抵巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的貝洛奧里藏特（Belo Horizo​​nte）。

巴西聯邦警察局稱，這架商業包機是今年第二架，從美國運載被遣返巴西的非法移民航班，也是特朗普就職以來第一架。

路透社稱，美軍24日亦以軍方飛機，執行兩次類似的飛行，每次都搭載約80名移民前往危地馬拉。