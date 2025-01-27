以色列稱哈馬斯將再釋放6人質　加沙北部居民獲准返回家園

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，哈馬斯（Hamas）本週將再釋放六名人質，其中包括女平民Arbel Yehud。作為交換，以色列周一（1月27日）開始首次允許數以千計的巴勒斯坦人返回遭嚴重破壞的加沙北部。



根據停火協議，以色列本應允許巴勒斯坦平民返回加沙北部家園。但因以色列不滿哈馬斯1月25日釋放的第二批人質中只有女兵，未包括以色列女平民Arbel Yehud，批評哈馬斯違反協議，因此在26日關閉加沙中部的檢查站，阻止巴勒斯坦人返回加沙北部。

現年28歲的Arbel Yehud是一名以色列女人質。2023年10月7日，她在哈馬斯領導的襲擊中在尼爾奧茲 (Nir Oz) 的家中被抓。（Bring Them Home Now）

雙方爭端在不久後解決，27日午夜過後以色列和哈馬斯宣布，已確定在下週五讓Arbel Yehud和另外兩名以色列人質獲釋，哈馬斯並會在下週六釋放另外三名人質。以色列官員之後表示，作為交換，將開始允許流離失所的巴勒斯坦人返回加沙北部。

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以巴新一輪停火協議生效以來，共7名以色列人質和超過二百名被巴勒斯坦人獲釋。 數千名流離失所的巴勒斯坦人，過去兩日聚集在以軍設置的路障前，等待返回加沙北部。