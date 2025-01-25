以色列接受哈馬斯釋放人質名單　將歸還200名巴勒斯坦囚犯

英國媒體報道，以色列和哈馬斯將根據加沙首階段停火協議，在1月25日交換第二批以色列人質和巴勒斯坦囚犯。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辧公室早前曾表示，不滿哈馬斯第二批釋放的人質全都是以色列女兵，未有包括平民，其後又指，內塔尼亞胡與安全部門官員商討後，決定接受名單，並會按協議規定釋放200名巴人囚犯。



英國《衛報》24日引述以色列媒體報道，以色列認為哈馬斯同日晚上公布的四名女人質名單違反停火協議，該協議要求哈馬斯在釋放女士兵之前釋放所有活着的女性平民。

在這些未註明拍攝日期的拼貼照片中，可以看到4名以色列女士兵人質，Karina Ariev、Naama Levy、Liri Albag和Daniela Gilboa，他們是2023年10月7日哈馬斯發動致命襲擊期間，在以色列南部軍事基地被擄走的士兵。（Reuters）

報道指，總理內塔尼亞胡與安全負責人進行磋商後，最終決定繼續執行哈馬斯提供的名單，儘管存在違規行為。與會者認為，雖然哈馬斯違反協議，但違規行為還沒有嚴重到足以毀掉整個協議的程度。

2024年10月31日，以色列Mitzpe Ramon，圖為內塔尼亞胡在軍事會議上發表講話。（Reuters）

據路透社25日的報道，在哈馬斯釋放4名以色列女兵的同時，以色列亦將釋放200名巴勒斯坦犯人，其中包括120名被終身監禁和80名正長期服刑的囚犯。