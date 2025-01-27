Meta楊立昆談DeepSeek：不是中國AI超越美國　是開源超越專有模型

中國公司深度求索（DeepSeek）1月20日發佈最新的DeepSeek-R1模型後，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，備受矽谷關注。主導Meta AI研究的首席科學家、圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）認為，DeepSeek帶來的最大啟示是開源模型正在超越專有模型。



楊立昆在Threads上的一則貼文中表示，一些人看到DeepSeek表現會想到「中國AI正在超越美國」，他認為這種解讀錯誤，正確解讀是「開源模型正在超越專有模型」。

DeepSeek-R1屬開源模型（open source），開放程式碼，Meta的Llama也是。

楊立昆指，DeepSeek受益於開放研究（Open Research）和開源，例如是PyTorch、Meta的Llama，「他們提出新想法，在其他人的工作基礎上加以實現。由於他們的工作成果已發表並開源，因此每個人都可以從中受益，這就是開放研究和開源的力量。」

OpenAI最初成立時是一家開源AI公司，其使命是創造造福全人類的技術，之後轉向閉源，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2024年2月底入稟控告OpenAI及其行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），馬斯克方面在訴訟書講述OpenAI公司成立協議標明會尋求開放程式碼，不滿其如今未有公開技術。