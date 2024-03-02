Elon Musk控告OpenAI求什麼　3點內容包括開放程式碼　還劍指微軟

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）啟動法律戰，2月29日入稟控告科企OpenAI及其行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），成為科技界焦點。據美媒3月1日指，馬斯克透過官司提出3個訴求，包括要求強制OpenAI開放程式碼，又尋求禁止OpenAI使用資產謀求微軟或其自身的經濟利益。



OpenAI在2015年創立，是開發AI聊天機械人ChatGPT而廣為人知的公司，馬斯克則是OpenAI的聯合創辦人，也曾是董事會成員，在2018年時退出。

根據訴訟指，馬斯克過去捐出4,400萬美元（約3.4億港元），作為OpenAI啟動所需的大部份資金，並協助這組織招募人工智能（AI）研究員。

圖為2023年2月3日路透社拍攝設計圖片，可見OpenAI標誌。（Reuters）

馬斯克方面主張，奧爾特曼與OpenAI另一聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）最初聯絡他時，目標是創立一間開放程式碼（open source）、非營利的公司，但如今背棄使命，改成為盈利而開發人工智慧，而不是為人類福祉，引起馬斯克的不滿，批評這間公司未有開放程式碼，且變成微軟（Microsoft）的「子公司」。

微軟與OpenAI為合作夥伴關係，對這間公司投資數以十億計美元。

美國《時代周刊》網站1日報道，根據合作夥伴協議，微軟擁有OpenAI知識產權的獨家商業權，包括ChatGPT、GPT-4背後的演算法，但這些商業權僅適用於「前AGI科技」（AGI即通用人工智能），OpenAI董事會有權決定何時AGI或AI系統能夠執行具有經濟價值的任務。

報道指出，馬斯克透過官司提出的要求，便包括尋求司法裁決，以判定GPT-4屬通用人工智能（AGI），因此不屬OpenAI向微軟授權的許可範圍，訴訟書引用微軟研究員撰寫的一篇論文，主張GPT-4是一個早期的AGI系統，即使並不完整。

報道也談到馬斯克提出的其餘兩個訴求，包括尋求法庭頒令，禁止OpenAI使用資產為微軟或其自身謀取經濟利益，另外又尋求法庭頒令，強制OpenAI向大眾公開其科技，意味開放程式碼。