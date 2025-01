DeepSeek香港免費使用　適應廣東話口語　149秒解考評局推理題

國產大模型DeepSeek登頂Apple中國和美國、香港應用商店免費App下載榜,超越ChatGPT引發全球轟動。國產遊戲《黑神話》製作人馮驥更評價DeepSeek是「國運級別的科技成果」。



值得注意的是,DeepSeek可在香港免費註冊使用,設有網上版及App版本。記者實測發現,DeepSeek亦支持廣東話口語對話。



An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)