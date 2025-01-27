DeepSeek香港免費使用　適應廣東話口語　149秒解考評局推理題

國產大模型DeepSeek登頂Apple中國和美國、香港應用商店免費App下載榜，超越ChatGPT引發全球轟動。國產遊戲《黑神話》製作人馮驥更評價DeepSeek是「國運級別的科技成果」。



值得注意的是，DeepSeek可在香港免費註冊使用，設有網上版及App版本。記者實測發現，DeepSeek亦支持廣東話口語對話。



An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)

去年DeepSeek發布了DeepSeek-V3模型，在推理速度上相較歷史模型有了大幅提升。2025年1月20日DeepSeek再發布並開源了最新而且更強大的DeepSeek-R1模型，在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能超越OpenAI o1，而且開發及訓練成本更低，令其人氣急升。

與ChatGPT不同的是，DeepSeek可在香港免費註冊使用，設有Web版及App版本。Web版DeepSeek以寫程式碼、閱讀文件、寫作各種創意內容為強項，界面相當簡潔，只需在下方發送中英文指令即可開始，亦有使深度思考、搜索功能，或是可上傳文字文件或圖片識別。

記者實測發現，DeepSeek可識別廣東話口語，並可用廣東話口語回答。譬如推薦尖沙咀冰室，介紹澳洲牛奶公司、蘭芳園等，亦貼心提醒，「記得預留時間排隊，特別係人氣高嘅冰室！希望你哋食得開心！」

此外，DeepSeek用時149秒，解答出香港考評局的高階能力學生測試練習題目，詳細顯示了思考及解題過程，答案準確。