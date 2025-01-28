貝森特獲美國參議院確認出任財長　冀重新調整經濟體系

億萬富翁對沖基金經理貝森特（Scott Bessent）周一（1月27日）獲美國參議院批准，出任美國財政部長。



據路透社報道，美國參議院星期一以68票贊成、29票反對的較大優勢確認貝森特的人事任命。

參議院財政委員會主席克雷波（Mike Crapo）說，貝森特將「致力於恢復在特朗普領導下的繁榮與機遇」。

但該委員會的首席民主黨人懷登（Ron Wyden）則警告稱，目前尚不清楚貝森特會否對特朗普的關稅及其他經濟政策起到制衡作用，這些政策可能對消費者和小企業造成壓力。

貝森特（Scott Bessent）1月16日出席參議院財長提名聽證會。（Reuters）

現年62歲的貝森特是全球宏觀投資公司關鍵廣場集團（Key Square Group）創始人，曾擔任索羅斯基金管理公司的首席投資總監。他在2024年美國總統競選中，曾就經濟政策向特朗普（Donald Trump，又譯川普）提供建議。

貝森特曾為總統特朗普的減稅和關稅政策辯護，並呼籲採取措施保障供應鏈安全和美元的全球地位。

貝森特還呼籲使用所有工具「重新調整經濟體系，使其更好地服務於（美國）工薪階層的利益」，並批評全球貿易的「不公平扭曲」。他還批評了高額的政府支出和預算赤字。

本文獲《聯合早報》授權轉載

