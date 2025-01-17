美國財長提名人貝森特：特朗普可能迎來經濟黃金時代

美國候任總統特朗普提名的財長人選貝森特說，特朗普的第二個任期可能會迎來新的經濟黃金時代。



貝森特（Scott Bessent）星期四（1月16日）在確認提名的參議院金融委員會聽證會上說，特朗普擁有開啟新經濟黃金時代的千載難逢的機會，「這將為所有美國人創造更多的就業機會、財富與繁榮」。

不過貝森特認為，如果特朗普2017年減稅措施的大部分內容在今年底到期後不延長，美國人將面臨4萬億美元（約5.47萬億新元）的巨額增稅。他警告，這是美國史上最大規模的增稅，並將帶來一場經濟災難，中產和工薪階層將受到沉重打擊。

圖為2025年1月7日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會。（Reuters）

現年62歲的貝森特是對沖基金公司Key Square Group的創辦人，曾擔任索羅斯基金管理公司的首席投資官，過去一年是特朗普的核心經濟顧問。

這名華爾街精英也在週四的聽證會上發出對華強硬的信號，強調美國應確保在晶片和人工智慧等領域的領先地位。他表明，將推動中國增加對美國農產品的採購，執行特朗普首屆政府達成的協議條款。

貝森特還說，他會支持加大對俄羅斯石油業的制裁力度，以結束在烏克蘭的戰爭。他指美國對俄石油業的制裁過於軟弱，部分原因是拜登政府在限制美石油產量的同時過於擔心油價上漲。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

