無印良品擬在中國開低價店 主打25元以下商品
撰文：王海
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日本零售品牌無印良品（Muji）母公司株式會社良品計劃（Ryohin Keikaku Co.,Ltd.）宣布，計劃今夏在中國內地開設專門銷售廉價商品的小型商店「無印良品500」，期望通過更高性價比吸引更多消費者，進一步擴大在內地的市場份額。
日本經濟新聞1月26日報道，良品計劃兩年前已在日本開設一系列更低價的「無印良品500」新概念店，目前在日本本土有45家分店，主要開在車站內，約70%的產品定價在500日圓（約23.26元人民幣或約25元港元）或更低。
據報道，進入中國市場後，銷售價格也將保持在相近水平。
報道指，無印良品500日本門店主打生活必需品和消耗品，如日常用品、文具、零食等，與標準分店有差異。同時，無印良品500面積比標準分店更小，其首店面積為181.82平方米，而無印良品標準店的面積動輒上千平方米。
無印良品500的營運模式是通過縮小門市面積、避開核心地段的選址等方式降低營運成本。這一模式若在中國市場進行複製，有望通過更高性價比吸引更多消費者。
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