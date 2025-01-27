日本旅遊｜日圓新鈔票如有「這些字母」千萬別使用　否則你會後悔

許多人在赴日本旅遊兌換日圓時發現，大多數銀行或者外幣ATM提供的，都是日圓新鈔，在日本消費時則是新舊鈔混用，但千萬別急著花掉新鈔。



日本錢幣收藏專家分享，如果拿到「AA字母組合」，或者以下號碼的紙鈔，可以考慮保存起來留念或者賣掉。

日本錢幣收藏專家分享，拿到圖中號碼的日圓新鈔，可以考慮保存起來留念或者賣掉。（翻攝自FNN）

日圓新鈔AA字母稀有組合，拍賣價飆至10萬日圓。（翻攝自日本YAHOO!拍賣）

日本新版紙鈔在2024年7月3日正式上路，這也是日本暌違20年再度發行新鈔，除了鈔票上的肖像全面改變之外，還注入嶄新的防偽技術，包含全球第一個在鈔票上，使用3D辨識技術，只要稍微轉動紙鈔，人頭肖像也會跟着動，同時引進了全民設計把數字放大，讓金額可以看得更清楚。

根據《NHK》報道，日圓新鈔的邊邊還印有11條，以凹凸印刷印製的平行斜線，光是用手就能摸出來幫助視障者分辨，更透過新紙鈔，向3位重要的歷史人物致敬。1萬日圓則是被譽為「日本近代經濟之父」的澀澤榮一。

日本於2024年7月3日發行的新版紙鈔（npb.go.jp）

日本於2024年7月3日發行的新版紙鈔（npb.go.jp）

日本於2024年7月3日發行的新版紙鈔（npb.go.jp）

而拿到日圓新鈔，除了欣賞日本紙幣的設計外，也可以留意一下左上角的流水號。根據《FNN》報導，收購錢幣、鑑定古幣的「銀座Coins」專門店代表竹內三浩指出，若拿到以下號碼的日本新鈔，可以保存起來或者賣掉：

1. 前後英文為AA-AA中間數字一樣（例如：AA111111AA）

2. 前100號AA-AA（例如：AA000050AA）

3. 前後英文一樣、中間號碼為000001

4. 中間數字一樣（特別是1、7、8）

5. 連號（123456或者012345）



實際查看日本YAHOO!拍賣網站，可以發現稀有的日圓1萬元（約501港元）新鈔「AA-AA」組合，單張在網路上的拍賣價飆到10萬日圓（約5011港元），且持續有民眾在網路上販售。在下次用日圓新鈔購物前，不妨仔細看一下手中的日圓新鈔流水號，別急着花掉。

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