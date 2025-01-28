許多人在春節時都會搶在0時0分0秒（編按：年初一的子時於晚上11時開始）傳送祝賀訊息，不過要如何1次傳出多則祝賀訊息是許多人困擾的點。



近日日本名網友分享了該國男公關（牛郎）的小訣竅，原來只要利用「飛航模式」就能同時向多名女性傳送拜年訊息。

蛇年2025｜想「搶頭炷香」同時傳短訊向多人拜年？日本牛郎有妙法（01製圖）

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帳號名為ふぶき的日本網友在X上透露一次傳出多則訊息的訣竅，更稱這是許多男公關常用的招式。

他們會在0時0分0秒前把手機的飛航模式開啟，接下來就能將訊息輸入到多個對畫框並按下傳送，此時訊息因為飛航模式無法傳出，如此一來當時間來到0時0分0秒時，只要將飛航模式關掉就能一瞬間傳出多則訊息。

事實上，日本男公關之所以需要這樣的妙招，是因為要向女顧客獻殷勤、營造戀愛專屬感，讓對方覺得自己是對方心中相當重要的存在。

ふぶき分享的妙招在X上引來超過89萬人觀看，更有超過近6000人按讚，許多人根本沒想到會從男公關身上學到能應用於社交生活的招數。

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