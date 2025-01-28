韓釜山航空飛香港客機在金海機場起火　乘客滑梯疏散4人輕傷

撰文：成依華 王海 蕭通
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韓國釜山金海機場（Gimhae Airport）1月28日晚上有飛機尾部起火，據韓媒指，該飛機是正準備飛往香港的釜山航空客機，消防部門起初稱事件中沒有人員傷亡，但之後據韓聯社指，有4人從滑梯疏散時受輕傷，其中兩人被送往醫院接受治療。當局指出，起火原因尚待調查。

2025年1月28日，韓國釜山航空客機在釜山金海國際機場起火，消防人員撲救。（Yonhap via REUTERS）
韓國釜山金海機場1月28日有飛機起火，據韓聯社指，該飛機原定飛往香港（影片截圖）

空中巴士A321　共有176人

根據報道，事發於28日晚上10點26分左右，涉事飛機是飛往香港的釜山航空客機，在金海機場停機坪時尾部起火。

該航班原定晚上10點55分左右起飛，航班編號為BX391。根據FlightRadar24飛行資訊網站，飛機型號為空中巴士A321。據指出，機上載有169名乘客、7名機組人員，即共176人，他們利用滑梯緊急逃生。

機尾起火　迅速蔓延向前方

韓聯社報道，飛機起火後冒出黑煙，火勢迅速蔓延向前方。因此消防部門於晚上10時38分發布第一響應級別，並儘可能調集消防人員和設備搶救。

有目擊者稱，「出事時飛機尾部冒出大量濃煙，火勢蔓延得很快」，並指當局的「出動了數十輛消防車」。大火於當晚11時24分受控，至11時31分被徹底撲滅。

韓聯社引述消防官員稱，火災顯然是從飛機尾部內部開始，又指「我們相信所有176名人員已經撤離，為防萬一，我們在機內展開搜查。」

韓國釜山金海機場1月28日有飛機起火，據韓聯社指，該飛機原定飛往香港（影片截圖）

兩班航機受影響延起飛

受事故影響，金海機場有兩架分別飛往台灣及菲律賓的航班，需延遲約40分鐘起飛。金海機場的航班開放時間為晚上11點，因此之後沒有起飛或到達的航班。韓國國土交通部已設立小組，負責處理事故。

飛機製造商空中巴士（Airbus）表示，已獲悉有關消息，並正與釜山航空聯絡。

韓國釜山金海機場1月28日有飛機起火，消防員在現場滅火（影片截圖）
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