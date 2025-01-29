OpenAI指控DeepSeek利用美國AI完善自身　美國海軍禁止成員使用

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）最新開源模型一經發布就掀起關注浪潮，還一度衝擊美國科技界與金融界。ChatGPT開發公司OpenAI在1月28日指控DeepSeek利用美國的AI產品「不斷」改進自己的模型，全國廣播公司商業頻道（CNBC）指美國海軍日前還禁止旗下成員使用這中國AI產品。



白宮人工智能及加密貨幣部門主管薩克斯（David Sacks）指中國公司可使用名為「蒸餾（Distillation，又稱提煉）」的技術學習美國的AI。

OpenAI隨後指將採取反制措施來保護自身的知識產權，包括謹慎決定「將哪些前沿能力加入已發布的模型中」，還強調美國政府應保護旗下模型技術免遭競爭對手竊取，形容與政府密切合作保護知識產權「至關重要」。

2025年1月28日，路透社設計圖片中可看見DeepSeek的標誌顯示在美國國旗之前。（Reuters）

CNBC周二報道指，美國海軍在24日就通過調子郵件通知旗下人員，要求他們避免以任何形式使用中國公司DeepSeek模型，理由是「基於潛在安全和道德問題」。