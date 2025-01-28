DeepSeek投擲AI最強震撼彈　人工智能正在成為國運之戰？

這幾天，DeepSeek在美國引發巨大關注，甚至有新聞說DeepSeek老闆梁文鋒的採訪被美國同行逐幀分析，可見震動不小。



在可預見的將來，AI確實有潛力集人類之智慧，在重複性腦力勞動方面替代人類。一方面，這使得乏味、一眼看穿30年的工作消失，另一方面，這也使得做一天和尚撞一天鐘的人被AI平替。AI將像機器代替體力一樣，對文明發生巨大的作用。

普華永道曾發布研究報告稱到2030年，AI對世界經濟的貢獻可能高達15.7萬億美元，對各國GDP增長的貢獻可能高達26%。其中中國是最大的受益者，GDP增長有26.1%來自AI，價值7萬億美元；北美第二，GDP增長有14.5%來自AI，價值3.7萬億美元；西歐北歐的GDP增長受益於AI較小隻有0.9%，價值依然有1.8萬億美元，東歐南歐受益更小，AI驅動的GDP增長有11.5%，但由於基數較低，價值只有0.7萬億美元；亞太發達國家（日韓澳新等）則為10.4%、0.9萬億美元。報告還列出300個受到AI影響最大的產業領域。

這樣的「科學算命」報告鮮有照單兑現的，但即使只有一半成真，依然是巨大的餡餅。

OpenAI在2022年發布大型語言模型ChatGPT。圖為OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）。（REUTERS）

在ChatGPT剛推出的時候，人們在驚歎之餘，對中國AI幾乎絕望：這樣的先進，如何可能趕得上！拜登不失時機地接連出台晶片禁運，英偉達（Nvidia）最先進的GPU相繼被禁止向中國出口，英偉達想削足適履繞過制裁都被美國商務部亡羊補牢，把想象得到的漏洞都堵死。

中國人則悄悄發力，在兩個方向突破美國的AI封鎖：

1.專用AI

2.高效率通用模型

在可預見的將來，AI並不產生智慧，只能吸收人類智慧。AI要有用，最終需要在創造實體財富方面發揮更大作用，只會在吟詩作畫、解題答疑方面遊刃有餘的話，只是個聰明的話嘮。

服務業到底是創造財富為主，還是轉移財富為主，這是說不清楚的問題，但製造業（廣義製造業包括農業和採礦）是確確實實創造實體財富的。美國GDP有80%的貢獻來自服務業，只有20%來自製造業；中國GDP有51.6%來自服務業，48.4%來自製造業，實心度大大高於美國。而且中國製造業門類俱全、大部分處於全球前列，部分直接領先。這意味着中國具有最豐富的製造業知識和數據，這對於面向製造業的AI至關重要。

中國還具有世界上最大的物流業，網購送貨的速度差異人所共知，商業貨運的速度也同樣世界領先，港口周轉更是如此。

2024年11月11日，浙江省湖州市長興縣物流園區一家快遞企業，全自動分揀流水線高速運轉。（視覺中國）

中國電商也在世界最發達之列。有意思的是，中國的電商應用平台注重集成，很多平台強調「通吃」，而不是商號專用。比如說，高德主打地圖和導航，但「順手」把公交、打車等也整合進去了，甚至還有親子游、周邊遊、買房租房、訂酒店、家政保潔、醫美等功能。支付寶不僅有支付功能，還可以轉賬、水電氣話網付賬、借錢等。

銀行應用式除了常規的賬戶、收支、支付，還有醫保、貸款、理財，甚至定點幫扶消費、美食兑換、以舊換新等。百度地圖則貼心地加上即時翻譯、常用口語、即時匯率，當然少不了公交、打車、訂酒店等。

中國社會也在網絡化、數據化方面走在世界前列。

這樣的集成化和網絡化、數據化有利於大數據的形成，對AI訓練是很大的便利。

中國集成化和網絡化、數據化有利於大數據的形成，對AI訓練而言是很大的便利。（視覺中國/資料圖片）

TikTok推送算法就是在中國鍛煉出來，再到美歐大殺四方的。

中國已經在專用AI方面悄悄地推出一大批應用，並且產生了效益。一個看得見摸得着的例子就是人臉識別。西方熱衷於鼓譟中國將人臉識別用於警務和維穩，實際上更大量的應用是超大型活動和高流量場合的入場識別。珠海航展如果要用實體票或者刷卡，每天入口排隊就怕要出人命。很多高校早就刷臉進出校門了，一些可重複入場的遊樂場所也採用了。

在越來越多的黑燈工廠裏，AI更是無處不在；在無人化的港區，也是一樣。

當然，別忘了無人駕駛的網約車，還有酒店裏穿梭送貨的機器小人。

酒店以機械人運送餐飲或物品到房門外，在內地早已普及。圖為北京市朝陽區的秋果酒店亞運村國家會議中心店，工作人員將外賣放入機械人中。（新華社）

但中國在通用模型方面也取得了巨大成績。DeepSeek一再推出媲美ChatGPT的通用大語言模型。在第三方測試中，DeepSeek R1在算法類代碼場景和知識類測試中的得分略低於OpenAI的ChatGPT O1，但在工程類代碼場景、美國數學競賽項目上均超越O1模型。

重要的是，DeepSeek不堆算力，而是用高得多的效率和低得多的代價，達到相似的「智能」。DeepSeek R1的訓練成本只有ChatGPT O1的1/50，這也反映在收費上：R1的每百萬tokens（大模型基本單位，1000個tokens約等於500個漢字）僅需16元人民幣，遠低於O1模型每百萬tokens要價438元。

更重要的是，DeepSeek給出推導過程，這是AI的一個巨大進步。再複雜的AI在本質上都是一個「輸入-輸出」模型，一頭輸入要求和指令，另一頭給出結果。任何模型都需要檢驗輸出可靠性和正確性，不能照單全收。但AI的模型複雜程度太高，超出了通常人類的檢測能力。

在AlphaGo對陣人類棋手的時候，有些步子人類怎麼也看不懂，到覆盤的時候，依然不能確定是怎麼來的，目的是什麼，儘管最後的結局是AlphaGo贏了。在用於關鍵的輔助決策時，這樣的「看不懂」是不可接受的，只能和「盲猜」一樣處理。輔助決策是在事物還在發生的過程中，人類才對結局的輸贏最終負責，看不懂還是「盲跟」出了問題，這是最簡單、最不可饒恕的錯誤。

Google旗下公司研發的AlphaGo，成功擊敗人類職業圍棋選手，是AI發展的里程碑。 （資料圖片）

但DeepSeek是第一個已知給出完整推理依據和過程的通用大模型，這對有用性和可靠性具有非常大的作用，很可能成為未來AI模型都必須效仿的關鍵功能。

同時，AI成本是重要的。作為產生價值的工具，成本低本身就是不可忽視的優勢。這在中國經濟總量已經逼近美國（實際上按照購買力等價，已經超過美國）的時代更加重要。

曾經有一個時候，美國可以靠壓倒性的財力不惜拼燒錢，也能拼倒對手。自己只是燒掉一些錢，對手已經燒成灰了。用100萬美元一枚的巡航導彈打幾十美元一頂的帳篷就是一個極端的例子。但在中美之間，美國沒有這樣的實力差，根本拼不動燒錢。面對大模型這樣巨大的成本差異，就算不惜燒錢都領不了先。

DeepSeek透露，訓練其DeepSeek-V3模型只用了2048塊縮水的「中國定製」英偉達H800。（Reuters）

中國是在缺乏高算力GPU的情況下實現這樣的技術躍進的。在R1的上一版（V3，12月發布）訓練中，DeepSeek只用了2048塊縮水的「中國定製」英偉達H800，花兩個月就達到ChatGPT 4的水平。

據報道，DeepSeek R1已經在矽谷引起恐慌，但DeepSeek不是一個人在作戰，字節跳動1月22日發布豆包大模型1.5 Pro，在美國數學競賽項目基準測試中表現優於O1模型。

相比之下，朱克伯格要在2025年投資870億美元於AI，並打造130萬GPU的超級數據中心，依然是砸算力的思路。

2025年1月21日，美國總統特朗普聯同甲骨文聯合創始人埃里森、軟銀首席執行官孫正義和OpenAI首席執行官奧爾特曼召開記招，宣布5000億美元的AI投資大計「星際之門」。(Reuters)

這使人想到抗美援朝。美軍用*「范弗里特彈藥量」(Van Fleet Loads)狂轟濫炸，志願軍則用機動靈活的近戰夜戰反擊。美軍可以用「從三八線開始，到三八線結束」圓場，但對於志願軍來說，這是從鴨綠江以南開始，反推到三八線，妥妥的勝利。

編按：意指投入龐大的彈藥量進行密集轟炸和炮擊對敵實施強力壓制和毀滅性的打擊。1952年的朝鮮戰爭中，美軍司令范弗里特（James Van Fleet）策劃的一次進攻，預計以200人為代價在5天內實現目標。這場戰役規定「在攻擊中彈藥沒有限制」的方針，最終在9天戰鬥所消耗的炮彈就約有36萬發，是日常五倍之多。



但今天不是抗美援朝的時候了。中國晶片在悄悄反攻，現在反攻到哪裏了，中國不說，但美國能感覺到，要不雷蒙德也不會哀嘆晶片禁運是「無用的折騰」（fool's errand）了。

也就是說，假以時日（可能要不了多久），21世紀的中國志願軍不僅有更加優秀的戰術，還將擁有「范弗里特彈藥量」。

但這只是技術層面上的，還構不成國運之戰。

中國經濟、社會、科技得益於AI，這足以改變國運，但不大為人注意的是美國國運。

看起來美國經濟還在「火爆」中。別管通脹痛苦，別管馬斯克、朱克伯格、貝索斯三人加起來的財富超過了「下50%」的美國人之和，道瓊斯的大勢確實還在漲。在美國經濟「脱實向虛」的現在，道瓊斯、S&P都有很大的科技股成分，納斯達克則本來就是科技股為主，而科技股眼下由AI驅動。

2025年1月20日，美國一眾科技界頂尖富豪出席特朗普就職儀式，包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。（Getty）

但任何新科技的可持續發展都取決於變現能力，需要產生實際價值。美國經濟已經高度空心化、投機化了，經濟好不好全看股指，實體指標都是次要的。

美國AI的龍頭老大依然是OpenAI，身價已達1570億美元，但還在以每年10億美元的速度虧損，而且沒有任何跡象或者可行的商業計劃顯示可能在可預見的將來扭虧為盈。

問題在於OpenAI只有公域知識和數據（包括公開的出版物和網上數據）可用於訓練，行業和企業的私有知識和數據並不對OpenAI開放。如前所述，沒教過的就不會，硬要冒充就「AI一思考，人類就發笑」了。但人們需要AI輔助決策的時候，總是在人類自己也「吃不準」的時候，需要的就是「沒教過」或者「沒學好」的時候怎麼辦。

DeepSeek AI模型開源（open source）的特性，任何人都可以訪問其應用程序代碼，了解其工作原理，並自行修改，鼓勵了國際間的合作與創新。（Reuters）

這一點對DeepSeek也一樣，但這就是製造業基礎的差別了。DeepSeek可以找行業夥伴合作，行業夥伴也可以找DeepSeek合作，但OpenAI可以找的行業夥伴就少很多，「變現」能力也相應受到侷限。

中國通用模型在效率方面遠遠超過美國，晶片算力方面在迎頭趕上，私域數據方面比美國豐富得多，中國AI超過美國是可以期待的。

美國AI不給力的那一天，也是AI驅動的美國科技股泡沫破滅的那一天，很可能帶動美國股市泡沫的破滅。

DeepSeek的「低成本高效能」衝擊AI業界，英偉達（Nvidia）市值一夜蒸發4.6萬億港元，CEO黃仁勳身家大縮水。（路透社）

美國股市泡沫是個老問題了，越吹越大，但就是不破，弄得很多人真心相信「美國例外論」，以為美國股市泡沫不會破了。

新上任的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在國會聽證會上作證，美國預算赤字已經達到GDP的6-7%，在非戰爭、非經濟危機期間，這是史無前例的，也是不可持續的。特朗普要大減稅，勢將進一步增加赤字危機。廣徵關稅則引發通脹，迫使聯儲局升息，引發美元升值，進一步損害美國製造的出口競爭力，外國的反關稅則給美國製造的出口製造更大的困難，損害美國的就業和稅收，並引發補貼負擔。

美債危機也在逼近。在烏克蘭戰爭之後，美國主導凍結俄羅斯的海外資產，嚇住了很多外國央行和私人機構。通常美債回報率是經濟強勁的表現，相應地是金價降低。但烏克蘭戰爭之後，美債有點賣不動，用回報率升高以吸引買家，而聯儲局利率尚低，導致美國國內商業銀行追捧美債，借債買債成為以錢生錢的好買賣。

自1939年以來，美國已上調債務上限103次，特朗普更表明要求直接取消美國債務上限。（ REUTERS）

但聯儲局利率升高後，美國商業銀行購買美債的動力降低，導致美債回報率升高。但金價反而隨美債回報率升高，據認為是外國央行和私人機構也在悄悄減持和避購美債，轉向購買和囤積黃金。說到底，這是對美國信用的信心降低。

赤字和美債的雙重危機將損害股市信心，加上科技股泡沫的破滅，這是不可承受之重。對美國經濟基本面的信心危機將引發美元信用危機，這是不可承受之重的平方。

反過來，中國股市長期不死不活，藍籌不藍，風險股倒是風險很大。DeepSeek有可能拉動風投，或許給中國股市注入一點活氣。能把海量的存款盤活，中國投資就真是兩條腿走路了。

所以，AI之戰真是國運之戰。

本文轉載自觀察者網

