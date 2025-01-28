DeepSeek｜鱷王達利奧警告：AI狂熱令人想到千禧科網股泡沬

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）發布的最新開源模型，因開發成本低、性能卻直追美國AI公司耗費重金投入的產品引起廣泛關注，還令美國股市震盪。英媒周二（28日）指，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人，號稱「鱷王」達利奧（Ray Dalio，又譯達利歐）預警投資者對美國AI產業的投資熱情或助長「泡沫」，形容現狀好似上世紀90年代末的互聯網泡沫破滅前夕。



達利奧分析市場對AI公司的股票定價現已達到很高的水準，但於此同時還存在利率風險，兩者相結合後「可能會刺破泡沫」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在就職翌日就公布一項投資總額高達5,000億美元（約3.8萬億港元）的AI基建項目，甲骨文（Oracle）、軟銀（Softbank）、OpenAI均有份參與。

OpenAI旗下旗下應用程式 ChatGPT一度是蘋果手機應用商店中評價最高的免費應用程序，直到DeepSeek周一取代這一寶座，而DeepSeek聲稱成本不到600萬美元（約4600萬港元）。

2024年5月22日，美國紐約，圖為達利奧在《華爾街日報》舉辦活動中發表講話。（Reuters）

報道指達利奧還強調中美之間的科技戰的重要性，指分出高下遠比盈利能力重要，因這不僅是經濟優勢，還是軍事優勢，而那些「關注盈利能力的人不會贏得這場比賽。」