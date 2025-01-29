韓國釜山航空客機起火逃生畫面曝光　韓媒：疑為乘客後備電池起火

韓國釜山金海機場，昨晚（28日）一架原訂飛往香港的釜山航空客機起火，機上共有176名乘客和機組人員，目前增至7人受傷。飛機後部開始冒煙，機上人員被緊急疏散。一些乘客報告指，煙霧是從機尾頭頂行李架開始冒出，機艙內瞬間充滿黑煙。



韓國媒體KBS報道，乘客從逃生滑梯滑出機艙，連外褸都不及穿上。當時有乘客向空服員報告，機尾位置起火，要求打開逃生門。消防部門指，火警始於大約當地時間晚上10點15分，所有乘客及機組人員於21分鐘後，即大約10點36分全部撤離飛機。

2025年1月28日，韓國釜山金海機場一架原訂飛往香港的釜山航空客機起火，機上共有176名乘客和機組人員成功從安全滑梯逃生。（Reuters）

涉事客機為釜山航空BX391班機，機上有170名乘客（含維修人員）及6名機組人員。乘客包括22名外籍人員，分別是18名中國人、2名美國人、1名英國人、1名菲律賓人。YTN報道，機上不少乘客為趁農曆新年出外度假的韓國家庭。

《中央日報》獲得釜山航空報告引述當時在飛機上工作的空服員的說法：「據信起火地點是飛機第28排的頭頂行李艙（overhead bin）。 」釜山航空人員表示：「據推測，起火原因是乘客隨身行李放到行李架的後備電池引起。」

由於飛機起飛前攜帶多達35,000磅航空燃油，令消防部門緊張不已，奮力救火。大火終於在晚上11點31分被徹底撲滅。