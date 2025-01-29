釜山航空航機起火　原定年初一凌晨抵港　入境處無接獲港人求助

韓國釜山金海機場（Gimhae Airport）周二晚（28日，大除夕）一架釜山航空飛往香港的航機尾部起火，乘客及時疏散，只有4人輕傷。該航班原定飛來香港，在今日（29日，大年初一）凌晨0時55分抵港，旅遊業議會午夜回應《香港01》表示，暫無任何旅行團在涉事航班上；專辦日韓旅行團的東瀛遊及縱橫遊均指，無團客乘坐該航班。入境處表示，至今日凌晨未有接獲港人求助。



韓國釜山金海機場1月28日有飛機起火，逾170人緊急逃生，4人在從滑梯疏散時受輕傷。（影片截圖）

據韓媒指，該飛機是正準備飛往香港的釜山航空客機，事發於當地時間28日晚上10點26分左右，有4人在從滑梯疏散時受輕傷，其中兩人被送往醫院接受治療。

該航班原定晚上10點55分左右起飛，航班編號為BX391。根據FlightRadar24飛行資訊網站，飛機型號為空中巴士A321。

韓國釜山金海機場1月28日有飛機起火，據韓聯社指，該飛機原定飛往香港（影片截圖）

香港機管局航班資料顯示，釜山航空BX391原定今日（29日，大年初一）香港時間凌晨55分抵港，在出事後，航班已取消。

釜山航空BX391原定今日（29日，大年初一）香港時間凌晨55分抵港，航班已取消。（香港機管局網頁截圖）

入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特派員公署、中國駐釜山總領事館及旅遊業監管局了解情況，未有接獲港人求助。

港兩大旅行社稱無團友乘搭涉事航班

旅遊業議會總幹事楊淑芬回應《香港01》指，截至午夜0時所蒐集的資料，暫無任何旅行團在涉事航班上。

縱橫遊常務董事袁振寧指，雖然選用釜山航空接載團友，不過最近乘坐的航班為1月30日（大年初二）。東瀛遊執行董事禤國全亦指，無旅行團坐涉事航班。