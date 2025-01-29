釜山航空航機起火 原定年初一凌晨抵港 入境處無接獲港人求助
撰文：倪清江 歐陽德浩
出版：更新：
韓國釜山金海機場（Gimhae Airport）周二晚（28日，大除夕）一架釜山航空飛往香港的航機尾部起火，乘客及時疏散，只有4人輕傷。該航班原定飛來香港，在今日（29日，大年初一）凌晨0時55分抵港，旅遊業議會午夜回應《香港01》表示，暫無任何旅行團在涉事航班上；專辦日韓旅行團的東瀛遊及縱橫遊均指，無團客乘坐該航班。入境處表示，至今日凌晨未有接獲港人求助。
據韓媒指，該飛機是正準備飛往香港的釜山航空客機，事發於當地時間28日晚上10點26分左右，有4人在從滑梯疏散時受輕傷，其中兩人被送往醫院接受治療。
該航班原定晚上10點55分左右起飛，航班編號為BX391。根據FlightRadar24飛行資訊網站，飛機型號為空中巴士A321。
香港機管局航班資料顯示，釜山航空BX391原定今日（29日，大年初一）香港時間凌晨55分抵港，在出事後，航班已取消。
入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特派員公署、中國駐釜山總領事館及旅遊業監管局了解情況，未有接獲港人求助。
港兩大旅行社稱無團友乘搭涉事航班
旅遊業議會總幹事楊淑芬回應《香港01》指，截至午夜0時所蒐集的資料，暫無任何旅行團在涉事航班上。
縱橫遊常務董事袁振寧指，雖然選用釜山航空接載團友，不過最近乘坐的航班為1月30日（大年初二）。東瀛遊執行董事禤國全亦指，無旅行團坐涉事航班。
韓釜山航空飛香港客機在金海機場起火 乘客滑梯疏散4人輕傷釜山航空香港飛釜山客機起落架一度故障 最終安全降落韓國戒嚴｜HK Express：往返香港與首爾、釜山及濟州航班運作正常韓國自由行｜首爾釜山8間汗蒸幕推薦 《單身即地獄》拍攝地必去