華爾街日報：德國經濟模式崩潰，但沒有PlanB

美國《華爾街日報》專題文章報道，依賴出口的德國經濟，隨着中國的進口尸進口驟減，美國關稅威脅迫近，政客對於拯救國家經濟苦無對策。作為支柱產業的汽車業重鎮的財政缺口已開始反映問題迫切性。

擁有14萬人口、經濟實力全國排第二名的因戈爾施塔特（Ingolstadt）正面對近一億歐元的財政缺口。一直以來，奧迪（Audi）透過母公司大眾汽車都為該巿貢獻逾一億歐元稅收。但奧迪最新財顯示，去年9-11月的營利暴跌91%，並已裁員數千人。其中，奧迪在中國內地巿場的業務受到重創，在去年前9個月銷量下跌25%。

報道續指，作為全球第三大製造業國家，德國製造業己連續7年萎縮，汽車製造業及供應商己宣布裁減數萬個工作崗位。德國聯邦統計局數據更顯示，過去兩年該國經濟持續下滑，是自1951年有記錄以來首次連續兩年萎縮。

中國需求不振，加上中國企業的內捲，已對德國整體工業構成嚴重打擊。另一方面，新任美國總統特朗普威脅要實施一系列關稅，這將提高德國產品進入美國的門檻，而美國是其最大出口市場。

報道引述彼得森國際經濟研究所駐布魯塞爾高級研究員Jacob Kirkegaard表示，若失去快速成長的出口市場，德國模式「就會死亡」。