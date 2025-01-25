德國大選前夕　歐盟邀社交媒體參加壓力測試　評估打擊假消息能力

歐盟委員會1月24日稱，他們已要求Facebook、TikTok、X等大型社交媒體參加測試，以評估它們在2月的德國大選前，是否已採取足夠措施打擊虛假訊息。



路透社24日報道，微軟（Microsoft）、TikTok、領英（LinkedIn）、Google 、Snap、X、Facebook所有者Meta已被要求參加31日的「壓力測試」（Stress Test），以檢查它們是否按歐盟《數碼服務法》（DSA）的要求，在平台上建立足夠防範機制，降低潛在風險。

圖為2024年6月17日，德國國旗與歐盟旗幟在柏林的德國會大廈外一起飄揚。（Getty）

歐盟發言人雷尼爾（Thomas Regnier）在記者會上說：「測試將模擬DSA適用的潛在場景，並與平台一起檢查它們在這些特定情況下的應對措施。」

歐盟委員會高級官員說，已邀請上述公司的高級合規官，以及其他負責實施DSA的專家參加測試。

雷尼爾說，這是歐盟首次就國家選舉進行測試，他們2024曾在歐洲議會選舉前舉行過類似測試。他說：「上次測試非常成功，因此我們希望這次與德國政府共同進行。」

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

他補充說，此次測試將不對外公開進行。TikTok發言人指，公司已收到邀請，將參加1月31日的會議。而Meta、Snap、Google所有者Alphabet、X、微軟和領英皆沒有作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

