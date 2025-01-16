德國經濟連續第2年負增長　2024年GDP下降0.2%　落後其他歐洲國家

2024年德國國內生產總值（GDP）下降0.2%，為連續第二年負增長。此前2023年，德國經濟萎縮0.3%。據稱，24年德國經濟增長不理想主要原因是因為：市場競爭加劇、能源成本高、利率上升以及經濟前景有不確定性。



德國聯邦統計局（Federal Statistical Office）周三（15日）表示，24年德國經濟全年萎縮0.2%。統計局長布蘭德（Ruth Brand）在發布會上介紹數據時表示，來自海外的競爭加劇、能源成本高企、利率持續上升以及經濟前景不明朗都對企業造成影響。

德國智庫伊福經濟研究所（Ifo）預測主管Timo Wollmershaeuser稱：「德國正在經歷戰後歷史上最長的經濟停滯階段。」目前，德國已經從歐洲經濟強國變成表現落後於歐元區其他主要國家，預計24年德國是唯一一個經濟萎縮的主要經濟體。

德國汽車行業的萎縮，進一步影響當地化工、機械製造，甚至是電子工業等行業。(Reuters)

作為一個出口導向型經濟體，德國正面臨全球需求疲軟和競爭加劇的壓力，尤其是來自中國在汽車行業帶來的競爭。2024年其出口比前一年下降0.8%。德國經濟部在周三發佈的月度報告中表示，只有在經濟、金融和地緣政治前景明朗之後，德國才能夠希望實現切實的經濟復甦。