日本埼玉縣路陷嚴重受困司機失聯　翌日路旁再塌陷至少30人疏散

日本埼玉縣八潮市1月28日發生路陷，一輛貨車墮坑其中一名74歲男司機被困，消防接報到場救援但未能成事，現與受困者失聯。時至29日凌晨1時，案發現場附近又發生更大範圍塌陷，令鄰近餐廳招牌倒塌、電線桿下沉，當局要求附近200戶居民避難，截至今日上午11時，至少30人疏散。



日本放送協會（NHK）報道，首次路陷令一輛長約8米的貨車落入塌陷形成的直徑約10米、深約5米的大坑。消防接報到場，但救援一度陷入困難，駕駛室的車門因大坑中的泥沙堆積無法打開，還存有積水，當局指計劃先進行排水後再展開救援。受困司機起初能夠與消防員對話，但在當日午後與救援人員失聯。

當局派出吊機先後兩次嘗試救援，但均未能成事，直至29日凌晨3時，才將貨櫃吊出，但駕駛室仍留在坑中，司機目前下落不明。

2025年1月29日，日本埼玉縣，圖為日本放送協會航拍畫面，其中首先發生路陷的道路（左側紅框位置）旁再次發生塌陷（右側紅框位置）。（NHK）

《讀賣新聞》指，埼玉縣政府初步推測可能是下水道管路因某種理由破損，造成土砂流入管路內掏空路基，才會發生路面塌陷的「天坑」。當局為免污水噴出氾濫，還呼籲周邊12個城鎮約120萬人節約用水。