「末日鐘」撥前1秒　離世界末日僅89秒　主辦方籲中美俄攜手制止

英國媒體報道，科學家將標誌人類面臨生存威脅的「末日鐘」（Doomsday Clock）撥快1秒，距離象徵世界末日的午夜（midnight）只剩下89秒，是歷來最接近的一次。



路透社1月29日報道，科學家形容末日鐘只剩下89秒是向全球領袖發出的警告，指全球比以往任何時候都更接近危險的懸崖，即使今年「末日鐘」只是撥前一秒，都應被視為極端危險的訊號和明確警示，若未能及時做出應對扭轉現時的情況，只會增加發生全球災難的可能性。

「原子科學家公報」發表最新的「末日鐘」，距離代表世界末日的午夜僅剩下89秒：

聲明指，除了氣候變化和疾病威脅外，過去一年顛覆性的科技發展，令全球變得更加危險，包括人工智能在軍事上的應用，加上進入第三年的俄烏戰事和中東地區衝突持續，都帶來更大的核威脅。

聲明又特別提到，中國、美國和俄羅斯，有集體能力摧毀文明，認為這三個國家有首要責任，把全球由懸崖邊挽救回來。 如果上述三國的領導人能夠認真地就聲明提到的全球威脅展開善意的討論，他們就能做到這一點。儘管他們之間存在深刻的分歧，他們應該立刻踏出第一步。要拯救這個世界需要立即採取行動。

「末日鐘」由總部在芝加哥的非政府組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）設立，象徵人類有多接近自我毀滅。該組織由愛因斯坦（Albert Einstein）和發明原子彈的奧本海默（J. Robert Oppenheimer）等科學家於1945年創辦。