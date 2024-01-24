末日鐘維持至倒數90秒　科學家警告三大風險

科學家1月23日公布象徵人類末日的「末日鐘」（Doomsday Clock）維持至倒數90秒，仍是有紀錄以來的最接近午夜的時刻。



路透社報道，美國《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）公布，今年的末日鐘的時刻與去年一樣都是處於午夜前的90秒。科學家指出，人類面對核問題、氣候變化及人工智能和新生物科技等突破性技術威脅。

該公報的行政總裁、原子科學家布朗森（Rachel Bronson）表示，末日鐘維持不變並非等於世界處於穩定狀態，各地的衝突熱點帶來核糾紛風險。氣候變化已經造成傷亡和破壞；而人工智能及生物研究的速度比保障制度快，因此人類仍面對存亡之秋。

圖為2023年12月13日《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）閉幕當天，示威人士在協議最終版本發布後於阿聯酋杜拜的會場外抗議。（Reuters）

布朗森提到，俄烏戰爭未見盡頭，俄羅斯仍有使用核武的可能，莫斯科方面在過去一年多次發出令人憂慮的核訊號，當中包括在去年2月暫停履行《新削減戰略武器條約》（New START）、3月在鄰國白羅斯部署核武，以及在10月通過退出禁止核試的國際條約等。

另外，布朗森指出，本身是擁核國的以色列在加沙的行動亦與末日鐘相關，科學家擔憂以巴衝突可能蔓延至區內，釀成更大規模的常規戰爭，拖累其他擁核國或準擁核國。

以巴衝突：圖為2024年1月22日，從加沙地帶南部的拉法看到，以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯之間的戰鬥持續，以色列在汗尤尼斯進行地面軍事行動時硝煙處處。（Reuters）

而在氣候變化問題上，布朗森稱，全球去年成為史上最炎熱的一年，溫室氣體的排放量持續增加，即使各國去年投資在可再生能源的金額錄得新高，但化石燃料的投資額同樣高企，因此呼籲各國減排，避免人類及經濟活動受到打擊。

有關公報最先在1945年由愛因斯坦（Albert Einstein）、奧本海默（J. Robert Oppenheimer）等多名參與「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）發明首枚原子彈的科學家組成，並於1947年首次公布末日鐘，當時他們指人類距離末日的午夜尚有7分鐘，其後多次調節，更於1991年冷戰結束後倒退至17分鐘。