DeepSeek與OpenAI不相上下？　白宮：美國領先中國3至6個月

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日新推出的DeepSeek R1模型因開發成本較美國低、且功能強勁受到外界關注。白宮人工智能及加密貨幣部門主管薩克斯（David Sacks）周二在霍士新聞（Fox News）節目中透露，雖然這模型的功能強勁，但美國AI仍領先中國3至6個月。



薩克斯坦言中國公司追趕速度非常快，但美國在這方面「沒有失去領導地位」，還指DeepSeek R1模型的功能基本相當於OpenAI在四個月前推出的o1模型。

DeepSeek的爆紅一度衝擊美國科技界，甚至讓股市震蕩。外界還質疑DeepSeek是否竊取美國技術以開發中國AI模型。

薩克斯認為有這種可能，他還描述DeepSeek對OpenAI的模型使用在AI領域稱為「蒸餾（distillation，又稱提煉）」的技術完善自身，還強調有「很多證據」證明了這一點。這技術實際上就是一個AI模型從另一個AI模型「吸取知識」的過程。