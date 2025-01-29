格陵蘭民調：85%不想加入美國　丹麥麵包店推特朗普白痴蛋糕還擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表示要買下屬於丹麥的格陵蘭（Greeland），引發丹麥及其他歐洲國家的憂慮。最新民調顯示，85%的格陵蘭民眾並不希望格陵蘭成為美國的一部份。與此同時，丹麥有麵包師傅推出特朗普頭像的「白痴蛋糕」（moron cake）回應他近來的言論。



彭博社1月29日報道，丹麥報紙《Berlingske》和格陵蘭出版物Sermitsiaq委託Verian進行的一項民調顯示，格陵蘭島85%的民眾不想加入美國。根據這份民調，僅6%的受訪者表示願意加入美國，另有9%則未有明確意向。

報道指，該民調是22至26日透過網上進行，對18歲或以上的497位格陵蘭居民進行抽樣調查，調查誤差範圍約為3.1%。

特朗普近來反覆提到基於安全考慮，想買下格陵蘭這個全球最大島嶼並拒絕排除動用武力，他甚至聲稱格陵蘭居民更願意當美國人。

英國電子媒體The London Economic28日報道，丹麥一間麵包店開始銷售橙色的特朗普「白痴蛋糕」。

從網上流傳的照片可見到特朗普的英文名字，以及丹麥語Kvaje Kage。有網民解釋，這是丹麥語「Kaj kage」的語帶相關，蛋糕本身看起來像丹麥兒童電視節目裏的一隻綠色的青蛙。而「Kvaj」是用來形容某人做了或說了一些非常愚蠢的事情。為了彌補做過或說過的蠢事，你可以送「Kvajebajer」——又名「白痴」（Moron）啤酒作為做或說過蠢事的道歉。

有網民打趣說道，美國在世界的舞台上獲得了更多的尊重。