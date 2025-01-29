彭博社：DeepSeek相關組織被指竊取OpenAI數據　微軟展開調查

美國微軟公司和OpenAI據報正在調查與中國人工智能公司深度求索（DeepSeek）有關的一個組織，是否以未經授權的方式，取得OpenAI技術輸出的數據。



彭博社1月29日引述要求匿名的知情人士報道，微軟的安全研究人員去年秋季觀察到他們認為可能是與DeepSeek有關聯的個人，使用了OpenAI應用程式編程接口（Application Programming Interface，API）竊取大量數據。

軟件開發人員可付費得到API使用許可證，將OpenAI的專有人工智能模型整合到他們自己的應用。

2025年1月28日，路透社設計圖片中可看見DeepSeek的標誌顯示在美國國旗之前。（Reuters）

知情人士稱，作為OpenAI技術合作夥伴和最大投資者的微軟，已將這個情況通知了OpenAI。

OpenAI沒有回應彭博社的置評請求，微軟則拒絕置評。DeepSeek和其創始人梁文鋒創立的對沖基金幻方（High-Flyer）也尚未通過電郵回應置評請求。

深度求索20日發布的推理模型DeepSeek-R1，在測試表現、訓練成本和開源開放程度等多個基準測試中均超越美國OpenAI公司的最新模型o1，但成本僅為o1的三十分之一。

2025年1月27日，圖中可以看到中國人工智能企業深度求索（Deepseek） 和美國人工智能企業OpenAI的標誌。（Reuters）

美國總統特朗普的人工智能總管薩克斯（David Sacks）28日稱，有充分證據能證明深度求索依靠OpenAI模型的輸出，開發自己的技術。

另據路透社報道，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，美國官員正在評估深度求索對國家安全的影響，國家安全委員會正在審查深度求索應用的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

