特朗普將簽行政令打擊反猶太主義　包括取消親哈馬斯留學生簽證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預定1月29日簽署一項行政命令，要求加強打擊反猶太主義，包括對參加反以示威的外國大學生驅逐出境。路透社、英國《每日郵報》等媒體引述白宮官員說法，該行政令將允許驅逐去年10月7日、哈馬斯突襲以色列後，所有在反猶太活動中違法人士，包括取消大學校園的學生簽證。



路透社報道，該行政命令列明，要求司法部等各聯邦部門，須想方設法加強打擊反猶太主義，積極起訴針對當地猶太裔的恐怖威脅、縱火、破壞和暴力行為。

對於所有參加親巴勒斯坦抗議活動的外國居民，特朗普在行政命令中稱；「我們向你們發出通知：到2025年，我們會找到你們，並將你們驅逐出境。」、「我還將迅速取消大學校園內所有哈馬斯同情者的學生簽證，因為大學校園極端主義的滋生程度前所未有。」

美國多間大學去年接連有大型親巴勒斯坦示威，哥倫比亞大學等曾有逾百名學生被捕，部份學校需取消面對面授課，校園氣氛一度緊張。