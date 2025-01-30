美軍F-35墜毀機師成功逃生　Martin-Baker：彈射座椅挽救7772生命

美軍一架F-35隱形戰機1月28日執行訓練時墜毀，機師及時彈射跳傘逃生平安獲救。彈射座椅製造商Martin-Baker表示，美國空軍F-35A閃電II戰機墜毀時，飛行員成功使用Martin-Baker US16E座椅進行彈射，這是F-35飛機使用Martin-Baker彈射座椅的第10次成功彈射，其彈射座椅迄今挽救7772人生命。



從網上流傳的影片可見，失控的F-35戰機不停自轉，從高空急速「直插」墜落，墮地後發生大爆炸和傳出濃煙。

網上出現美軍F-35戰機在艾爾森空軍基地墜毀及機師跳傘逃生的畫面：

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國空軍354戰鬥聯隊（354th Fighter Wing）一架單座F-35戰機在阿拉斯加（Alaska）執行戰備訓練，準備降落在艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）時發生故障，機師及時彈射逃生平安獲救，飛機則在基地附近墜毀。

據報道，354戰鬥聯隊指揮官Paul Townsend表示，飛行員曾透過「飛行中緊急情況」（inflight emergency）通報情況，在飛機失控後，最後選擇彈射逃生。目前飛行員狀況穩定，正在醫院接受治療和觀察。一位空軍發言人已向CBS證實了網上流傳影片的真實性。至於F-35戰機失事的具體原因，空軍將進行全面調查去釐清。

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報道指，美國空軍近年正積極利用今次肇事的F-35戰機代替美軍老化的戰鬥機隊，而美國海軍和海軍陸戰隊都有部署該款F-35戰機，每架戰機的成本約為1億美元（約7.79億港元）。

據CBS的報道，美國海軍陸戰隊2023年亦有一架F-35戰機在飛行途中失事，一名機師在不必要的情況下彈射離開F-35戰機，導致戰機其後在無人控制的情況下墜毀。調查其後發現，這宗事故是由於機師的失誤造成。