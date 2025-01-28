美國科羅拉多州田徑賽　1名觀眾遭鏈球擊中身亡

美國媒體報道，科羅拉多州（Colorado）一場青少年田徑比賽發生致命意外，一名選手擲出的鏈球，嚴擊偏離目標範圍並飛出場地，不幸擊中一名男觀眾，他當場被證實死亡。



美國廣播公司（ABC）1月28日報道，事發在當地26日上午，科羅拉多大學科羅拉多泉分校（University of Colorado at Colorado Springs，UCCS）事後發聲明指，該校運動場上舉行州立鏈球比賽，一名參賽者投擲鏈球時，鏈球越過現場設置的防護網飛出場外，意外擊中場邊的一名57歲男觀眾Wade Langston，當地的消防部門在為其進行救治後，證實他當場死亡。

美國媒體報道，科羅拉多州（Colorado）1月26日一場青少年田徑比賽發生致命意外，一名選手擲出的鏈球，嚴擊偏離目標範圍並飛出場地，不幸擊中一名男觀眾，他當場被證實死亡。圖為發生意外的科羅拉多大學科羅拉多泉分校（Colorado University at Colorado Springs）校園。（科羅拉多大學科羅拉多泉分校官網）

報道指，UCCS校長Jennifer Sobanet在一份聲明中表示，對這宗可怕事故感到心碎，目前正努力給所有相關人員提供支援和協助。Vista Ridge High School的聲明表示，遇難者是該校一名參賽運動員的父親。當地警方表示，相信這名父親是在保護在座妻兒時被鏈球擊中。

在9月30日的田徑賽場，有裁判被鏈球砸傷。（示意圖，路透社）

據報道，田徑比賽中使用的鏈球是一個用金屬絲固定在手把上的金屬球。它的重量在高中男子比賽中約為5.44公斤（12磅），在成人比賽中為7.26公斤（16磅），在女子比賽中則是4.08公斤（9磅）。