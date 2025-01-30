美國客機直升機相撞空難　飛機斷開搜救行動困難　現場水溫僅1.6℃

撰文：成依華
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美國華盛頓列根機場附近1月29日晚上發生空難，一架美軍直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司、載有64人的內陸客機（編號AA5342）在空中相撞，並墜毀到河中。當局展開大規模搜救行動，但據美媒指搜救行動愈發嚴峻，且河中水溫僅得攝氏約1.6度。有男子稱其妻就在客機上，他曾收到妻子的短訊指飛機快將降落，但他回覆後就再沒有收到妻子的消息。

美國航空子公司一架客機1月29日晚在華盛頓列根機場降落時，在半空與一架美軍黑鷹直升機相撞，再斷開跌落水中。（Getty Images）

逾300人在現場參與救援工作，美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士指，飛機相撞後斷開兩截，殘骸位於7呎深的水內，當局大規模搜救，但波多馬克河（Potomac River）的水溫只有華氏35度（約攝氏1.6度），報道指，在這種溫度下，人會在15到30分鐘內失去意識。

美媒指，搜救行動愈發嚴峻，至今未找到生還者，救援人員對眼前看到的畫面感震驚，又指飛機「變成幾截」。

救援行動負責人指潛水員面對的是「風、寒冷與黑暗」。

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男子Hamaad Raza向美媒表示，他的妻子是客機乘客之一，他曾收到妻子短訊，指客機會在20分鐘內降落，他之後回覆，但再沒有收到回應，令他覺得不妥，他在得知客機失事後稱「我只有祈禱，希望有人把她從河裡拉出來」。

特朗普1月29日發聲明表示，他已「全面了解」意外情況，並感謝前往現場處理事件的緊急服務人員， 又指自己將會適時提供更多細節。他之後稱事情似乎本應可避免。

華盛頓機場附近撞機空難　特朗普：事情似乎本應可以避免
美國航空子公司一架客機1月29日晚在華盛頓列根機場降落時，在半空與一架美軍黑鷹直升機相撞，再斷開兩截跌落水中。（Getty Images）

編號AA5342的龐巴迪（Bombardier）CRJ700內陸客機當日大約晚上9時於華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）降落時，在半空與一架美軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機相撞，其後墜入波多馬克河（Potomac River）中。

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