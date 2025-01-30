華盛頓機場空難　一文看懂肇事美軍黑鷹直升機　曾多次發生意外

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚上9時左右發生嚴重空難。一架美軍UH-60黑鷹直升機（（UH-60 Black Hawk）與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞，民航機其後墜河。肇事的黑鷹直升機已有超過50年歷史，由屬於洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的西科斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）生產，是美軍最常用的軍備之一。



美國軍備企業洛歇馬丁發布UH-60M黑鷹直升機的介紹影片：

據華盛頓USA9電視台引述洛歇馬丁的官方介紹報道，一架黑鷹直升機最多可以運送12名全副武裝的戰鬥士兵。美國軍方目前使用約5,000 架此類直升機。黑鷹直升機可以完成多種不同任務，其中戰術人員運輸、電子戰和空中救援等。

今次發生意外的UH-60黑鷹直升機是由美國西科斯基飛機公司生產的雙渦輪軸發動機、單旋翼直升機，是從西科斯基S-70直升機發展而來的一種中型通用及攻擊型直升機。

黑鷹直升機是於1972年按照美國陸軍的要求進行設計，西科斯基公司共製造了4架原型機，第一架原型機（YUH-60）於1974年10月首航。最終黑鷹直升機中標並開始量產，UH-60A於1979年進入美國陸軍服役。在1980年代末，該型號升級為UH-60L。而現時美軍使用的最新型號則是UH-60M。

圖為美國軍備企業洛歇馬丁（Lockheed Martin）旗下西科斯基飛機公司（Sirkosky Aircraft Corporation）生產的UH-60M黑鷹直升機。（洛歇馬丁官網）

黑鷹直升機擁有悠久的歷史，並且被銷往全世界多個國家及地區，近年亦曾多次發生意外，其中包括：

2024年9月11日，一架以色列國防軍黑鷹直升機在執行醫療撤離任務期間，在加沙拉法墜毀。兩名士兵死亡，七名士兵受傷。

2023年11月10日，一架美軍黑鷹直升機在塞浦路斯海岸墜毀。機上5名士兵全部罹難。

2023年3月29日，兩架美軍黑鷹醫療直升機在肯塔基州（Kentucky）上空執行訓練任務時墜毀。機上九名士兵全數罹難。

2023年2月15日，一架黑鷹直升機在阿拉巴馬州（Alabama）亨茨維爾（Huntsville）墜毀，造成兩名田納西州國民警衛隊（Tennessee National Guard）成員死亡。

2022年7月16日，一架墨西哥海軍黑鷹直升機在錫那羅亞州（Sinaloa）墜毀，機上14名海軍陸戰隊員喪生。

2021年6月23日，菲律賓空軍一架S-70i在夜間飛行訓練中在塔拉克省（Tarlac）墜毀，機組人員6人全數罹難。

2024年11月8日，美國加州拉古納海灘（Laguna Beach），一架美軍西科斯基（Sikorsky）UH-60黑鷹直升機在海灘沿岸飛行。

2020年1月2日，台灣空軍一架UH-60M直升機在山腰墜毀，機上8人全部遇難，其中包括台灣地區參謀總長沈一鳴將軍。