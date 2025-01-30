英國政府支持希斯路機場興建第三條跑道　倫敦市長：不贊成

英國財相李韻晴（Rachel Reeves）1月29日宣布，政府支持倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）興建第三條跑道的計劃。



天空新聞（Sky News）報道，李韻晴表示，有迫切擴建希斯路機場，將英國與世界連接，亦為增長帶來機會。在野保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）早前已表明支持有關計劃，惟倫敦市長簡世德 ( Sadiq Khan)、自由民主黨、綠黨及環保組織則提出反對。

希斯路機場是歐洲其中一個最繁忙的機場，目前設有兩條跑道，當局計劃第三條跑道選址機場西北位置。李韻晴稱，三跑將刺激進一步增長，推動投資和出口，令英國變得更開放等。

她引用研究數據指，三跑落成後，當地到了2050年的GDP或可增加0.43%，倫敦外圍及東南地區將可受惠於其中六成的增長，同時為蘇格蘭的威士忌及三文魚增加貿易機會，並創造超過10萬個就業機會。

圖為2023年11月28日，英國航空（British Airways）一架空中巴士A380飛機在英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）起飛。（Reuters）

擴建希斯路機場一直是英國政壇多年來的討論議題之一，現任環境大臣文立彬（Ed Miliband）過往曾表示有關計劃「很有可能」加劇空氣污染問題，並揚言如果無法達成氣候目標，擴建計劃就無法實現。不過他近日改變立場，稱政府可以同時達仍增長及零排放目標。

簡世德則認為，計劃將對當地民眾帶來噪音及空氣污染等問題，但會詳細審視任何新建議，包括對當地及交通基建影響。他不認為可以一方面每年增加數以萬計的航班，惟同時不會對嚴重損害環境。相