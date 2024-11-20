英國萬名農民倫敦示威　抗議工黨政府徵農場遺產稅

英國上萬名農民11月19日在國會外集會，部份人駕駛拖拉機穿過倫敦市中心，以抗議遺產稅政策，指首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）領導的工黨政府的新措施，摧毀家族式農場並威脅糧食生產。



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該項針對農民的遺產稅政策，被批評者稱為「拖拉機稅」（tractor tax）。財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）上月公布，從2026年起，繼承價值超過100萬英鎊農場的人士，須新增20%的遺產稅。

警方估計，約有一萬人參加19日的抗議活動。抗議者19日舉著標語牌，上面寫著「沒有農民，沒有食物，沒有未來」和「施紀賢傷害農民」等字眼。

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農民表示，雖然農場的土地和機器價值很高，但銷售農作物的利潤微薄。如果子女需支付高昂稅金，只能靠出售土地籌措。

44歲的農民羅賓遜（Emma Robinson）表示，對新措施非常憤怒，其家族農場已營運500年，她將繼續傳承給子女。本身擁有農場的汽車節目《Top Gear》前主持人Jeremy Clarkson也是示威者之一，呼籲政府讓步。

不過，工黨政府表示，改革只針對較富裕的莊園和農場，並將稅收用於資助農業社區的公共服務。