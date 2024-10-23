美國商務部擬部份撤銷中國光伏電池反傾銷稅和反補貼稅

受路創電子公司（Lutron）請求，美國商務部（DOC）10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部份撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），並邀請相關各方發表意見，涉及某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏（CSPV）電池。



美國商務部2024年10月21日表示，考慮部分撤銷對中國光伏產品的反傾銷和反補貼稅。（美國政府官網：Federal Register）

2011年11月，DOC就中國光伏產品立案啟動反傾銷和反補貼調查；2012年10月，DOC決定對進口中國光伏產品徵收最高約250%的「雙反」關稅；2014年1月，再次發起調查，最終於2015年5月，公布了對中國光伏產品的「雙反」清單，決定對中國製造商執行最高165%的懲罰性關稅。

直到2024年8月28日，負責生產、進出口光伏產品的美國路創電子公司，聯名美國太陽能製造聯盟（AASM）致信DOC，請求撤銷部分針對某些小型、低瓦數和 CSPV 電池的限制。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

光伏電池即太陽能電池，是一種將太陽光通過光生伏打效應轉成電能的裝置，但並非實際意義上的「電池」，因其並不儲能，屬於一種光電元件。