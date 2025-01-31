美國聯邦法官頒臨時令　阻特朗普政府把跨性別女囚移送男性監獄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後簽署行政令，限制聯邦政府只承認男女兩種性別，撤銷對跨性別者的保護。波士頓的聯邦地區法院法官1月30日頒臨時令，禁止聯邦監獄將一名已變性的跨性別女囚，轉移到男子監獄；也禁止聯邦監獄停止為她提供性別肯定治療。



2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

該項臨時令由民主黨籍前總統克林頓（Bill Clinton）任命的法官George O'Toole下發，該訴訟於1月24日由兩個LGBTQ維權組織提出，法官一度下令封存，至30日聆訊時准案件解封，案中囚犯化名Maria Moe。臨時禁令將持續有效，直至法官決定是否發布更長期禁令。

其中一個入稟組織GLBTQ Legal Advocates & Defenders的律師稱，要求將其當事人留在原來的關押設施，並繼續為她提供醫療護理。