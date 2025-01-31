墨西哥總統致函Google　斥為特朗普將「墨西哥灣」改名是錯誤做法

針對Google於1月27日表示，Google Map將在美國地理名稱系統中將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America）。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）1月30日公開表示，Google接受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的要求為「墨西哥灣」改名是錯誤做法。



2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

欣鮑姆致函Google指出，墨西哥政府反對Google Map改名，指美國不能單方面改變與古巴、墨西哥共享水域的名稱。

根據Google日前表示，這項變更將只會反映在美國地區，墨西哥仍將保留「墨西哥灣」的名稱。在這兩個國家以外的地方，使用者將在Google Map上同時看到這兩個名稱。

Google Map上墨西哥灣（Gulf of Mexico）。

欣鮑姆在信中重申，根據《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea）規定，「名稱變更」只適用距離美國海岸線12海浬內範圍，並要Google向美國的墨西哥裔民眾，提供墨西哥版地圖。

特朗普1月20日簽署一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」（Denali）重新命名為「麥金利山」（Mount McKinley）。

作為回應，欣鮑姆早前曾笑稱，包括美國在內的北美洲應改名「墨西哥美洲」（Mexican America），這是該地區早期地圖上使用的一個歷史名稱。