墨西哥總統致函Google　斥為特朗普將「墨西哥灣」改名是錯誤做法

針對Google於1月27日表示,Google Map將在美國地理名稱系統中將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)。墨西哥總統欣鮑姆(Claudia Sheinbaum)1月30日公開表示,Google接受美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的要求為「墨西哥灣」改名是錯誤做法。



2025年1月20日,美國華盛頓,圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。(Reuters)

欣鮑姆致函Google指出,墨西哥政府反對Google Map改名,指美國不能單方面改變與古巴、墨西哥共享水域的名稱。

根據Google日前表示,這項變更將只會反映在美國地區,墨西哥仍將保留「墨西哥灣」的名稱。在這兩個國家以外的地方,使用者將在Google Map上同時看到這兩個名稱。

Google Map上墨西哥灣(Gulf of Mexico)。

欣鮑姆在信中重申,根據《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)規定,「名稱變更」只適用距離美國海岸線12海浬內範圍,並要Google向美國的墨西哥裔民眾,提供墨西哥版地圖。

特朗普1月20日簽署一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令,將「墨西哥灣」更名為「美國灣」,並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」(Denali)重新命名為「麥金利山」(Mount McKinley)。

作為回應,欣鮑姆早前曾笑稱,包括美國在內的北美洲應改名「墨西哥美洲」(Mexican America),這是該地區早期地圖上使用的一個歷史名稱。