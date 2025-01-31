日本外相岩屋毅寓所證實遭人闖入　一名涉案女子被捕

日本外相岩屋毅的寓所日前遭到一名女子闖入，岩屋毅本人沒有受傷或損失。一名涉案女子其後被捕，警方正調查事件。



環球網引述日本傳媒1月30日的報道，岩屋毅日前到華盛頓出席美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）的就職典禮後，本月23日返國回到寓所時發現寓所大門上鎖，他於是按下門鈴，一名年約40歲的女子應門，兩人對視後，女子逃離現場。這名女子翌日返回岩屋毅的寓所附近，其後被警方拘捕。

岩屋毅居住的「眾議院赤阪議員宿舍」是一棟28層樓房，該大廈住有多名日本政界重要人物。據報，岩屋毅在出門前沒有鎖門，而在回來時卻發現房屋鎖住了。

岩屋毅居住的「眾議院赤阪議員宿舍」是一棟28層樓房，該大廈住有多名日本政界重要人物。（網上圖片）

報道引述岩屋毅表示，他已向警方及寓所保安方面提出，這種事情絕不應該發生，已要求加強保安措施。

涉案女子在接受調查時聲稱，受到外務省委託到岩屋毅寓所，但外務省人士和岩屋本人均不認識這名女子。

有日本政府消息人士稱，今次事件幸好只是一次「闖入事件」，如果闖入者的目的是暗殺或恐怖襲擊，後果不堪設想。