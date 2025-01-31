美國務卿魯比奧：倘中美爆發衝突　北京可要求港企關閉巴拿馬運河

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月30日表示，巴拿馬運河位於大西洋和太平洋出入口的兩個港口均由香港公司營運，對美國造成國家安全風險。他「毫不懷疑」中國已經有應急計劃，一旦與美方發生衝突時，便會指示港企關閉巴拿馬運河。



據路透社報道，魯比奧在出席電台節目時表示，他認為巴拿馬運河實際上已經落入中國的手上，並希望能儘快解決這個對美國家安全造成威脅的問題。

雖然運河本身是由巴拿馬政府管理，但位於運河大西洋與太平洋兩端的克里斯托瓦爾港口（Cristobal）和巴爾博亞港口（Balboa）則是由香港長和集團旗下子公司營運。

圖為2024年4月11日，一艘貨運船隻在巴拿馬城郊區域的位置，通過巴拿馬運河的其中一個船閘。（Reuters）

魯比奧在節目中表示：「如果中國政府在衝突中告訴他們關閉巴拿馬運河，他們將不得不這樣做。」

魯比奧將在本周末在中美洲訪問。巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）30日重申，運河屬於巴拿馬，不會與美國就運河擁有權進行任何談判，惟願意向美國澄清運河控制權並未落入中國手上。