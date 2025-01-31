特朗普稱美國撥近4億元資助哈馬斯買安全套　學者：完全不合理

撰文：劉耀洋
出版：更新：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日宣稱，其政府已發現及阻止美國此前擬斥資5000萬美元（約3.89億港元），向加沙地區提供安全套的計劃。他表示，這筆經費差點被拿來購買給巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）使用的安全套，又指該組織成員會利用安全套來製造炸彈。不過由於特朗普並未提供證據來支持他的說法，其言論也隨即引起外界的駁斥。

英國《衛報》30日報道，相關說法首先由白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於28日提出。

她當時表示在特朗普就職後一星期，白宮管理及預算辦公室（OMB）與新成立的「政府效率部」（DOGE）就發現一筆用於為加沙地區提供保險套，價值5000萬美元（約3.89億港元）的開支。她批評，這筆資金「極度荒謬」，浪費了納稅人的金錢。

特朗普發言時稱，哈馬斯將用美國向加沙提供的安全套來製作炸彈：

對於特朗普及萊維特的言論，報道引述佐治城大學（Georgetown University）全球健康政策與政治中心主任卡瓦納（Matthew Kavanagh）稱：「白宮宣稱政府效率部揭露當局斥資5000萬美元資助加沙購買保險套，這顯然並非事實，也完全不合理」。

而事實上，美國際開發總署（US Agency for International Development，USAID）2024年發布的報告顯示，美國聯邦政府機構自2019年開始從未撥出資金，向中東任何地區提供保險套。

報告也提到，USAID近年只為約旦提供過家庭計劃援助，於2023年將一批價值約4.5萬美元的避孕針與口服避孕藥運送到當地。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

人道救援非營利組織「國際醫療團隊」（International Medical Corps）亦發聲明表示，組織已收到來自USAID約6,800萬美元（約5.2億港元）的經費，並強調這筆資金主要用於當地的2間醫院，而非用於採購或發放安全套。

以色列不滿交接人質場面混亂　110名巴勒斯坦囚犯一度推遲釋放卡桑旅證實哈馬斯軍事領導人被殺哈馬斯釋放3名以軍5名泰國人質　以方將歸還110名巴勒斯坦囚犯特朗普中東特使訪加沙與耶路撒冷　單獨會晤內塔尼亞胡2個多小時
特朗普
美國
以巴衝突
哈馬斯Hamas
安全套