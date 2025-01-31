特朗普稱美國撥近4億元資助哈馬斯買安全套　學者：完全不合理

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日宣稱，其政府已發現及阻止美國此前擬斥資5000萬美元（約3.89億港元），向加沙地區提供安全套的計劃。他表示，這筆經費差點被拿來購買給巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）使用的安全套，又指該組織成員會利用安全套來製造炸彈。不過由於特朗普並未提供證據來支持他的說法，其言論也隨即引起外界的駁斥。



英國《衛報》30日報道，相關說法首先由白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於28日提出。

她當時表示在特朗普就職後一星期，白宮管理及預算辦公室（OMB）與新成立的「政府效率部」（DOGE）就發現一筆用於為加沙地區提供保險套，價值5000萬美元（約3.89億港元）的開支。她批評，這筆資金「極度荒謬」，浪費了納稅人的金錢。

特朗普發言時稱，哈馬斯將用美國向加沙提供的安全套來製作炸彈：

對於特朗普及萊維特的言論，報道引述佐治城大學（Georgetown University）全球健康政策與政治中心主任卡瓦納（Matthew Kavanagh）稱：「白宮宣稱政府效率部揭露當局斥資5000萬美元資助加沙購買保險套，這顯然並非事實，也完全不合理」。

而事實上，美國際開發總署（US Agency for International Development，USAID）2024年發布的報告顯示，美國聯邦政府機構自2019年開始從未撥出資金，向中東任何地區提供保險套。

報告也提到，USAID近年只為約旦提供過家庭計劃援助，於2023年將一批價值約4.5萬美元的避孕針與口服避孕藥運送到當地。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

人道救援非營利組織「國際醫療團隊」（International Medical Corps）亦發聲明表示，組織已收到來自USAID約6,800萬美元（約5.2億港元）的經費，並強調這筆資金主要用於當地的2間醫院，而非用於採購或發放安全套。