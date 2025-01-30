哈馬斯釋放3名以軍5名泰國人質　以方將歸還110名巴勒斯坦囚犯

英國媒體報道，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）按照停火協議，1月30日將釋放3名以色列士兵及5名泰國人質，以換取以色列釋放110名巴勒斯坦囚犯。



據路透社報道，哈馬斯已釋放首名以色列女兵人質Agam Berger。在被移交紅十字會之前，她在加沙北部賈巴利亞（Jabalia）的一個講台上向人群揮手致意。

2025年1月30日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的武裝份子在加薩走廊北部的賈巴利亞（Jabalia）釋放以色列女兵Agam Berger ，這屬於哈馬斯與以色列達成的停火協議和人質囚犯交換協議的一部份。（Reuters）

據報道，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的另一個人質交換點，在身穿黑色制服的蒙面槍手面前，另外兩名以軍人質，80歲的Gadi Moses和29歲的Arbel Yahud在相互擁抱。

哈馬斯的發言人表示，該組織已「完成移交兩名以色列人質的程序」。

據英國《衛報》報道，哈馬斯同日也將釋放五名泰國公民，但並沒有公布他們的身份。據非政府組織巴勒斯坦囚犯會所（Palestinian Prisoners’ Club）表示，作為交換，以色列將釋放110名巴勒斯坦囚犯，其中包括30名未成年人。

2025年1月30日，在加沙走廊北部的賈巴利亞（Jabalia），以色列女兵Agam Berger在巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）武裝份子釋放她時揮手致意，這屬於哈馬斯與以色列達成的停火協議和人質囚犯交換協議的一部份。（Reuters）

哈馬斯（Hamas）1月25日向國際紅十字會移交四名被扣押的以色列女性。這是加沙停火協議生效後，哈馬斯釋放的第二批人質。以色列同日釋放200名巴勒斯坦犯人。