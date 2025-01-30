哈馬斯釋放3名以軍5名泰國人質 以方將歸還110名巴勒斯坦囚犯
撰文：王海
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英國媒體報道，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）按照停火協議，1月30日將釋放3名以色列士兵及5名泰國人質，以換取以色列釋放110名巴勒斯坦囚犯。
據路透社報道，哈馬斯已釋放首名以色列女兵人質Agam Berger。在被移交紅十字會之前，她在加沙北部賈巴利亞（Jabalia）的一個講台上向人群揮手致意。
據報道，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的另一個人質交換點，在身穿黑色制服的蒙面槍手面前，另外兩名以軍人質，80歲的Gadi Moses和29歲的Arbel Yahud在相互擁抱。
哈馬斯的發言人表示，該組織已「完成移交兩名以色列人質的程序」。
據英國《衛報》報道，哈馬斯同日也將釋放五名泰國公民，但並沒有公布他們的身份。據非政府組織巴勒斯坦囚犯會所（Palestinian Prisoners’ Club）表示，作為交換，以色列將釋放110名巴勒斯坦囚犯，其中包括30名未成年人。
哈馬斯（Hamas）1月25日向國際紅十字會移交四名被扣押的以色列女性。這是加沙停火協議生效後，哈馬斯釋放的第二批人質。以色列同日釋放200名巴勒斯坦犯人。