以色列不滿交接人質場面混亂　110名巴勒斯坦囚犯一度推遲釋放

哈馬斯1月30日釋放3名以色列人和5名泰國人質，換取以色列釋放110 名巴勒斯坦囚犯。但由於人質釋放時場面混亂、人群擁擠，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示不滿，一度下令延遲了釋放巴勒斯坦囚犯。巴勒斯坦方面其後稱，載有110名囚犯的車輛，當天已抵達約旦河西岸城市拉姆安拉（Ramallah）。



數千名民眾當天聚集在拉姆安拉，高呼口號、揮舞旗幟，迎接獲釋的巴勒斯坦人。在以色列一度延遲放人期間，哈馬斯曾敦促斡旋方埃及和卡塔爾介入調解，並指責以色列拖延執行停火協議條款。

獲釋的巴勒斯坦囚犯中，包括阿克薩烈士旅（al-Aqsa Martyrs' Brigades）領導人之一的Zakaria Zubaidi。該旅是哈馬斯敵對組織法塔赫（Fatah）的武裝組織，Zakaria Zubaidi也是獲釋囚犯中最廣為人識。 2021年，他曾與其他3名囚犯越獄，但隨後被捕。

圖為2025年1月30日，巴勒斯坦法塔赫（Fatah）武裝組織的阿克薩烈士旅（al-Aqsa Martyrs' Brigades）前高層Zakaria Zubaidi，獲以色列釋放後返抵約旦河西岸城市拉姆安拉（Ramallah）。 （Reuters）

而在稍早時間，29歲女人質Arbel Yehoud在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）移交紅十字會時，當地群眾蜂擁圍觀，現場十分擁擠。

內塔尼亞胡表示，交接人質的混亂場面可怕，已向斡旋方要求，需確保這種情況不會再次發生，以保證人質的安全。他強調，任何傷害被扣押人員的行為，都將付出代價。