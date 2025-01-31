華盛頓空難｜全球最複雜機場原本該關閉　商用兼軍用規矩數不完

對華府空域29日發生空難，美國有線電視新聞網（CNN）引述一位前美國聯邦航空管理局（FAA）飛安事故調查員報導，華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）的所在位置，對準備進場降落的客機飛行員而言，可謂非常複雜的工作。



前FAA調查員蘇西指出，該機場不只是全球最繁忙的機場之一，也是最複雜的機場之一；該機場是商用兼軍用。對飛機可以飛的地方，以及飛行員必須採取怎樣的進場方式均有所限制，對飛機起降的速度也有要求。

華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）的所在位置，對準備進場降落的客機飛行員而言，可謂非常複雜的工作。（Reuters）

該機場與五角大廈就隔著州際公路，並和出於國安因素而使空域受嚴格限制的華盛頓特區隔著波多馬克河。（Reuters）

該機場與五角大廈就隔着州際公路，並和出於國安因素而使空域受嚴格限制的華盛頓特區隔着波多馬克河。

美國運輸部前督察長施亞佛也對CNN說，除非完全處於空中交通管制下，否則飛機和直升機皆無法進入列根華盛頓國家機場空域。她說，任何操作飛機與直升機的飛行員都必須與飛航管制員進行協調；據媒體報導：

「我們知道（29日事故前）有做這類協調，因為航管員曾與事故直升機通話。」



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據報導，美國陸軍黑鷹直升機在事故前注意到其附近有另一架飛機，但接下來發生的情況則成謎。

蘇西表示，當在非常近的空域內有太多飛機時，很多事都可能出問題，而這就是列根華盛頓國家機場的情況。該機場是幾十年前啟用、非常繁忙的機場，其實原本該關閉，因為距市區太近。

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