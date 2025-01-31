華盛頓空難｜防長海格塞斯承認黑鷹直升機訓練中出錯 將徹查事故
撰文：劉耀洋
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美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難，一架載有3人的軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。美國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）表示，涉事黑鷹直升機當時正進行訓練飛行，他承認訓練期間出錯，強調沒有任何藉口，將會徹查到底。
路透社報道30日報道，海格塞斯此前在一段影片中發表聲明指，直升機上當時有3名「經驗豐富」的士兵，而他們當時正在進行年度的夜間評估訓練。
赫格塞斯在影片中補充指，他們預計調查將很快就能確定直升機在事發時，是否處於正確的高度。
海格塞斯其後與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一同出席記者會時稱，涉事黑鷹直升機在事發時身處的高度似乎有問題，陸軍調查人員正在實地調查此事。國防部亦已下令涉事部隊停飛48小時。
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