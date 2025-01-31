美國空難｜特朗普拒絕前往事故現場　反問記者難道要去當地游泳

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞。官方已證實兩架飛機上共67人全部罹難。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）被記者問到是否會前往事故現場視察，特朗普反問記者意外現場都是河流，難道要去當地游泳。



英國獨立報1月31日報道，當被問到他是否會前往華盛頓波多馬克河墜機事故現場時，特朗普語帶嘲諷地反問記者：「你想讓我去游泳嗎？」

有網民分享特朗普反問記者難道要去空難現場游泳的影片：

據報道，特朗普30日表示，他將會華盛頓空難的部份遇難者家屬會面。

當被問到他會否前往事故現場慰問救援人員時，特朗普冷漠地回應：「我有視察計劃，但不是視察事故現場。請你告訴我，現場是甚麼？一團水嗎？你想我去那裏游泳嗎？」

2025年1月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國佛羅里達州邁亞密舉行的眾議院共和黨議員會議上發表演說。（Reuters）

報道指，社交媒體其後出現大量批評特朗普冷酷無情（callous）的言論。

一名網民表示，「在他（特朗普）的領導下，67人喪失生命，他居然還可以開玩笑？冷酷無情，完全缺乏同情心，因為很多美國人都像他一樣，不認為這種行為有問題。」