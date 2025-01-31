特朗普：金磚國家須承諾不會試圖取代美元　否則將加徵100%關稅

美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）1月30日在社交媒體上警告，美國將要求金磚國家（BRICS）承諾不會創建新的「金磚國家貨幣」，也不會支持任何其他貨幣來取代美元，否則美方將對他們加徵100%的關稅。他同日重申，計劃2月1日起對加拿大和墨西哥貨品加徵25%關稅，而且正考慮是否將對中國貨品加徵關稅。



特朗普30日在社交媒體Truth Social上強調，金磚國家試圖擺脫美元而美國卻袖手旁觀的想法已經結束，並將金磚國家形容為「看似敵對」的國家。

特朗普表示，金磚國家絕不可能在國際貿易或其他任何領域上取代美元，任何試圖這樣做的國家將面臨美方巨大的關稅報復。

路透社同日報道，特朗普稱，已決定對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅的計劃，但仍在考慮是否將兩國的石油納入徵稅的一部份，最快當地30日晚作出決定。

至於對中國貨品的關稅，特朗普則重申由於有芬太尼由中國流入美國，導致大量美國人死亡，中方須為此而支付關稅，因此他仍在考慮是否對中國商品徵收新的關稅。白宮早前曾表示，特朗普考慮同樣在2月1日對中國加徵10%的關稅。