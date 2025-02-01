特朗普清算涉國會騷亂案司法人員　FBI多名高層遭炒魷

就任後赦免因2021年1月6日國會騷亂案定罪近1600名人員的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的旗下政府1月31日啟動裁員計劃，《紐約時報》與路透社報道指有關計劃旨在針對參與國會騷亂案的司法人員，聯邦調查局（FBI）至少6名高層被要求在2月3日前離職，另外5名身處總部的高層本週早些時候亦被要求離職或面臨解僱。



報道引述美國司法部發出的內部備忘錄，代理副司法部長Emil Bove在1月30日要求各州聯邦檢察官整理曾參與調查四年前衝擊國會山莊事件的檢察官，以及聯邦調查局人員名單。

報道指受影響的FBI人員屬於文官體系，上任前已通過相關流程，因此不能無理解僱。

獲特朗普提名出任FBI局長的帕特爾（Kash Patel）則在周四的聽證會上指，假如自己的提名獲得確認，將承諾保護旗下3.7萬名人員免受「政治報復」。

2025年1月30日，美國華盛頓，圖為帕特爾在聽證會上發表講話。（Reuters）

擁有1.4萬名現任和前任FBI探員會員的FBI探員協會（FBI Agents Association）在周五指這舉動令人「令人憤慨」，強調此舉或令數百人被解僱，而這會嚴重削弱FBI保護國家免受國安與犯罪威脅的能力，最終或導致FBI及其新上任的領導層失敗。