華盛頓空難初步調查出爐　美媒：人手短缺或埋禍根

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生美軍黑鷹直升機與民航客機空中相撞事件，共67人全數罹難。美媒與《紐約時報》報道揭露，控制塔長期面臨人手短缺的情況或是導致慘案發生的原因之一。



報道引述美國聯邦航空管理局（FAA）初步調查指，由於人手不足，當時負責空中交通管制的控制塔人員同時承擔了兩個人的工作。

《紐約時報》指人手短缺的部份原因在於新型冠狀病毒疫情期間的人員流失，加之新入職員工需要接受嚴格培訓，出現「青黃不接」。有美媒引述FAA數據指，截至2023年9月美國各大機場控制塔和管制設施中，僅有約7成人員是合格的航空管制人員。若加上尚在受訓的人員，則只有約79%。

報道指這情況並非罕見，截至今年1月初，全美313個管制設施中，包括控制塔在內的285個設施出現人手不足情況，低於FAA與工會設定的水準，其中73個設施人手極度短缺，出現至少四分之一的勞動缺失。

2025年1月31日，美國維珍尼亞州，圖為華盛頓國家機場中控制塔一景（Reuters）

FAA在2023年發布的報告指出，疫情還令新員工入職培訓暫停約2年，讓時間成本進一步增加。航空專家認為，目前尚無法判斷控制塔人手不足是否屬其中一個導致今次空難的原因，但事件突顯人手短缺問題的嚴重性。