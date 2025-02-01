DeepSeek觸動多國神經　美國德州政府與NASA禁部門使用　荷蘭調查

中國人工智能（AI）公司DeepSeek推出的DeepSeek-R1模型廣受關注後，美國德州州長阿博特（Greg Abbott）簽發「封殺令」，禁止政府設備安裝DeepSeek，據美媒報道，美國太空總署（NASA）也禁止部門使用。另外荷蘭私隱監管機構宣布啟動調查，以了解DeepSeek的資料收集行為。



根據阿博特簽發的命令，德州政府設備除了不能安裝DeepSeek，也不能使用小紅書、Lemon8等，成為全美首例，阿博特指「德州不會允許中國共產黨透過數據收集人工智慧和社交媒體應用程式滲透到我們州的關鍵基礎設施」。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，美國太空總署也向員工發送通知，說明「DeepSeek及其產品與服務未獲授權與NASA的資料、資訊，或與政府設備和網絡一起使用」。

圖為2025年1月27日拍攝的圖片，顯示Deepseek的標誌。（Reuters）

荷蘭私隱監管機構AP則表示，會就DeepSeek資料收集行為展開調查，並敦促荷蘭用戶謹慎使用此服務。

監管機構透過聲明指，對DeepSeek的私隱政策及其使用個人資訊方式存在嚴重擔憂，又指歐洲公民的個人資料只能在DeepSeek須遵守嚴格條件下才能儲存在國外。

意大利封鎖DeepSeek

韓國個人資訊保護委員會（PIPC）之前在1月31日稱將向DeepSeek發出質詢信，以確認個人資訊收集的合法性，日本首相石破茂則表示有意制定針對AI的法案。

意大利監管機構Garante更在1月30日表示，由於缺乏有關個人資料使用情況的資訊，已封鎖DeepSeek。