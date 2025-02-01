DeepSeek衝擊市場　OpenAI行政總裁：公司領先地位被削弱

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）1月31日在Reddit舉行的AMA（Ask Me Anything）論壇中回應網民問題，他承認中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）發布的AI模型削弱了OpenAI在AI領域的領先地位，指將生產更好的模型，但「領先優勢不會像以前那麼大。」



美國近年對中國實施科技禁令，但DeepSeek在1月20日發布的產品問世後卻衝擊美國科技界與金融界，外界還擔憂美國AI產業是否不敵中國，奧爾特曼認為OpenAI在開源技術方面的決策失準，因公司雖然有對旗下模型開源，但總體上傾向於閉源的開發方式。

他還強調，公司需要制定不同的開源策略，但內部「並非所有人都認同這一觀點」，亦不是「公司當前的首要任務」。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為奧爾特曼出席特朗普的就職儀式，他身邊是軟銀集團創辦人兼行政總裁孫正義。（Reuters）

開源是指將程序的設計代碼、原始碼或設計文件等公開，允許任何人自由查看、使用、修改等，目的在於讓更多人參與改進與創新。

OpenAI首席產品長Kevin Weil之後指，公司正考慮開源那些不再先進的舊模型，但未透露具體日期。

在DeepSeek宣告推出新模型DeepSeek-R1後，OpenAI在1月31日表示正式發布推理模型o3-mini，是首次向ChatGPT用戶開放免費推理模型。