憂個人資訊收集　韓國將向DeepSeek發質詢信　日本擬制定AI法案

中國AI公司DeepSeek推出的新模型在全球引起轟動，也在部分國家引起對個人信息收集的憂慮。1月31日，韓國個人資訊保護委員會（PIPC）稱將向DeepSeek發出質詢信，以確認個人資訊收集的合法性；日本首相石破茂則表示有意制定針對AI的法案。



《朝鮮日報》引述PIPC指，委員會會向DeepSeek中國總部發出正式問詢信，確認個人資訊的收集項目和流程以及處理和保存這些資訊的方法。

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

除韓國外，法國、義大利、愛爾蘭等國家的相關機構也在就個人資訊的收集和使用向DeepSeek提出質詢。

共同社報道，日本首相石破茂在今天的眾院預算委員會上表示：「針對能否進行安心安全的AI研發和運用，必須制定圍繞生成式AI運用的基本計劃。」